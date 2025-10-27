Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.10.2025 17:14:53

EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf des Goodwills in der Region EMEA zum 30. September 2025 in Höhe von rund 50 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges
NORMA Group SE: Nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf des Goodwills in der Region EMEA zum 30. September 2025 in Höhe von rund 50 Mio. EUR

27.10.2025 / 17:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Maintal, 27. Oktober 2025 Im Rahmen der Arbeiten an der Aufstellung der Zwischenmitteilung zum 3. Quartal der NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3) wurde auf Grund eines verpflichtenden Werthaltigkeitstests ein nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf auf den Goodwill der Region EMEA in Höhe von insgesamt rund 50 Millionen EUR identifiziert. Der Wertberichtigungsbedarf ist im Wesentlichen auf veränderte Umsatzannahmen in der Region EMEA für die kommenden Geschäftsjahre  zurückzuführen. Der Wertberichtigungsbedarf wird sich im Konzernergebnis nach Steuern entsprechend auswirken, führt aber nicht zu einem Liquiditätsabfluss.

Die Prognose für den Konzernumsatz sowie die bereinigte EBIT-Marge* im Geschäftsjahr 2025 ist von der Wertberichtigung nicht betroffen und gilt unverändert fort.

Die Abschlussarbeiten dauern noch an. Das Unternehmen veröffentlicht die Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2025 am 04. November 2025.

____________________________
* Die NORMA Group bereinigt zur operativen Steuerung der Gesellschaft bestimmte Aufwendungen. Details zu den Bereinigungen finden Sie auf Seite 83 des Geschäftsberichts 2024.

Kontakt:
Sebastian Lehmann
VP Investor Relations & Corporate Social Responsibility
E-Mail: Sebastian.Lehmann@normagroup.com
Tel.: +49 (0)6181 – 6102 741


Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Telefon: +49 6181 6102 741
Fax: +49 6181 6102 7641
E-Mail: ir@normagroup.com
Internet: www.normagroup.com
ISIN: DE000A1H8BV3
WKN: A1H8BV
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
