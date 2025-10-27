EQS-Adhoc: NORMA Group SE: Nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf des Goodwills in der Region EMEA zum 30. September 2025 in Höhe von rund 50 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

NORMA Group SE: Nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf des Goodwills in der Region EMEA zum 30. September 2025 in Höhe von rund 50 Mio. EUR



27.10.2025 / 17:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Maintal, 27. Oktober 2025 Im Rahmen der Arbeiten an der Aufstellung der Zwischenmitteilung zum 3. Quartal der NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3) wurde auf Grund eines verpflichtenden Werthaltigkeitstests ein nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf auf den Goodwill der Region EMEA in Höhe von insgesamt rund 50 Millionen EUR identifiziert. Der Wertberichtigungsbedarf ist im Wesentlichen auf veränderte Umsatzannahmen in der Region EMEA für die kommenden Geschäftsjahre zurückzuführen. Der Wertberichtigungsbedarf wird sich im Konzernergebnis nach Steuern entsprechend auswirken, führt aber nicht zu einem Liquiditätsabfluss.



Die Prognose für den Konzernumsatz sowie die bereinigte EBIT-Marge* im Geschäftsjahr 2025 ist von der Wertberichtigung nicht betroffen und gilt unverändert fort.



Die Abschlussarbeiten dauern noch an. Das Unternehmen veröffentlicht die Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2025 am 04. November 2025.



____________________________

* Die NORMA Group bereinigt zur operativen Steuerung der Gesellschaft bestimmte Aufwendungen. Details zu den Bereinigungen finden Sie auf Seite 83 des Geschäftsberichts 2024.



Kontakt:

Sebastian Lehmann

VP Investor Relations & Corporate Social Responsibility

E-Mail: Sebastian.Lehmann@normagroup.com

Tel.: +49 (0)6181 – 6102 741



Ende der Insiderinformation

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News