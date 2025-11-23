Sui: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Sui notierte am 22.11.2024 bei 3.565 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 2’804.82 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’774.28 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.11.2025 auf 1.346 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 3’774.28 USD, was einer negativen Performance von 62.26 Prozent entspricht.

Am 22.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.346 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net