Wie viel Verlust eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet hätte

23.11.2025 11:03:09

So viel hätten Anleger mit einer frühen Aptos-Investition verlieren können.

Aptos kostete am 22.11.2024 12.47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 80.19 Aptos im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186.96 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.11.2025 auf 2.331 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 81.30 Prozent verringert.

Am 22.11.2025 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.331 USD. Am 06.12.2024 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net

