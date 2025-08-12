Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

Am Dienstag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 1.10 Prozent auf 44’458.61 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.396 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.476 Prozent auf 44’184.36 Punkte an der Kurstafel, nach 43’975.09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 44’497.59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 44’050.53 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 44’371.51 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 12.05.2025, den Stand von 42’410.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39’357.01 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4.87 Prozent aufwärts. Bei 45’054.36 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 3.65 Prozent auf 261.57 USD), Goldman Sachs (+ 3.36 Prozent auf 743.38 USD), Boeing (+ 2.94 Prozent auf 232.61 USD), American Express (+ 2.36 Prozent auf 303.21 USD) und Home Depot (+ 1.99 Prozent auf 338.20 EUR). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil McDonalds (-0.89 Prozent auf 301.64 USD), IBM (-0.65 Prozent auf 234.77 USD), Johnson Johnson (-0.60 Prozent auf 172.78 USD), Salesforce (-0.44 Prozent auf 231.66 USD) und Walmart (-0.30 Prozent auf 103.62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 34’116’443 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Merck-Aktie hat mit 8.98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch