NYSE-Handel S&P 500 liegt schlussendlich im Minus

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.50 Prozent schwächer bei 6’604.72 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52.261 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0.510 Prozent tiefer bei 6’604.14 Punkten, nach 6’637.97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’619.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’569.22 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0.745 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’439.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2025, wurde der S&P 500 auf 6’092.16 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.09.2024, lag der S&P 500 noch bei 5’722.26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 12.54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’699.52 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Intel (+ 8.87 Prozent auf 33.99 USD), IBM (+ 5.20 Prozent auf 281.44 USD), Lumen Technologies (+ 5.12 Prozent auf 5.95 USD), Synopsys (+ 4.08 Prozent auf 487.20 USD) und Albemarle (+ 3.98 Prozent auf 84.83 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen CarMax (-20.07 Prozent auf 45.60 USD), Freeport-McMoRan (-6.19 Prozent auf 35.34 USD), Oracle (-5.55 Prozent auf 291.33 USD), Tapestry (-4.96 Prozent auf 107.80 USD) und Moderna (-4.91 Prozent auf 24.61 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 53’244’888 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.691 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch