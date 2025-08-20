Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0.08 Prozent auf 44’884.75 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.490 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.067 Prozent fester bei 44’952.36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 44’922.27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 44’848.76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 45’033.75 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.174 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44’342.19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2025, lag der Dow Jones noch bei 42’677.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, lag der Dow Jones bei 40’834.97 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.88 Prozent aufwärts. Bei 45’207.39 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1.60 Prozent auf 71.25 USD), Travelers (+ 1.48 Prozent auf 272.85 USD), Walt Disney (+ 1.32 Prozent auf 117.80 USD), Procter Gamble (+ 1.12 Prozent auf 160.18 USD) und Verizon (+ 1.07 Prozent auf 45.42 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-1.81 Prozent auf 172.46 USD), Apple (-1.35 Prozent auf 227.44 USD), UnitedHealth (-1.29 Prozent auf 300.31 USD), Amazon (-1.26 Prozent auf 225.14 USD) und Goldman Sachs (-0.40 Prozent auf 718.48 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’544’687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.817 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Merck-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6.08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch