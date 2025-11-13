Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.11.2025 18:27:36

DocMorris kauft Wandelanleihen im Wert von 72,7 Millionen Franken zurück

DocMorris
5.42 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Steckborn (awp) - Die Online-Apotheke DocMorris hat das Ergebnis ihres Rückkaufangebots für die ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 bekannt gegeben. Insgesamt wurden 72'713 Anleihen im Gesamtwert von 72,7 Millionen Franken zum Preis von 103,5 Prozent des Nennwerts sowie aufgelaufener Zinsen zurückgekauft - dies entspricht 1035 Franken pro Anleihe.

Nach Abschluss der Transaktion verbleiben Anleihen im Wert von 22,3 Millionen Franken ausstehend, wie das Unterenhmen am Donnerstagabend mitteilte.

Die Transaktion wurde bereits im Oktober angekündigt und steht im Zusammenhang mit der kürzlich abgeschlossenen Emission einer neuen Wandelanleihe über 49,6 Millionen Franken mit Fälligkeit 2028. Die Emission dient der Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der ausstehenden Wandelanleihe über 87,6 Millionen Franken mit Fälligkeit 2026.

awp-robot/cg/mk

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
DroneShield-Aktie bricht um über 30 Prozent ein: Grosse Insiderverkäufe belasten den Kurs
Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung für Bayer-Aktie von DZ BANK
RENK-Aktie höher: Rüstungsboom sorgt für Rekordaufträge und kräftiges Gewinnplus
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
pbb-Aktie in Rot: Deutsche Pfandbriefbank rechnet 2025 mit Vorsteuerverlust von über 200 Millionen Euro
Korro Bio-Aktie stürzt dramatisch ab: Medikament verfehlt Zielwert - Koop mit Novo Nordisk auf Eis
Sixt-Aktie trotzdem leichter: Autovermieter steigert Gewinn, senkt aber Umsatzerwartung leicht
D-Wave Quantum-Aktie mit Kursrutsch nach schwacher Bilanz - Experten zeigen sich dennoch optimistisch

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

