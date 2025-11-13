DocMorris kauft Wandelanleihen im Wert von 72,7 Millionen Franken zurück

Steckborn (awp) - Die Online-Apotheke DocMorris hat das Ergebnis ihres Rückkaufangebots für die ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 bekannt gegeben. Insgesamt wurden 72'713 Anleihen im Gesamtwert von 72,7 Millionen Franken zum Preis von 103,5 Prozent des Nennwerts sowie aufgelaufener Zinsen zurückgekauft - dies entspricht 1035 Franken pro Anleihe.

Nach Abschluss der Transaktion verbleiben Anleihen im Wert von 22,3 Millionen Franken ausstehend, wie das Unterenhmen am Donnerstagabend mitteilte.

Die Transaktion wurde bereits im Oktober angekündigt und steht im Zusammenhang mit der kürzlich abgeschlossenen Emission einer neuen Wandelanleihe über 49,6 Millionen Franken mit Fälligkeit 2028. Die Emission dient der Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der ausstehenden Wandelanleihe über 87,6 Millionen Franken mit Fälligkeit 2026.

awp-robot/cg/mk