06.12.2025 14:15:00
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
Im letzten Monat wurde die Bayer-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im vergangenen November haben 14 Experten die Aktie von Bayer wie folgt eingeschätzt.
2 Experten empfehlen die Bayer-Aktie zu kaufen, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,03 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 30,49 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|38,50 EUR
|26,29
|27.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|25.11.2025
|UBS AG
|26,00 EUR
|-14,71
|25.11.2025
|Barclays Capital
|30,00 EUR
|-1,59
|24.11.2025
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|-1,59
|24.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|34,50 EUR
|13,17
|24.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|25,00 EUR
|-17,99
|24.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|-17,99
|24.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30,40 EUR
|-0,28
|13.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.11.2025
|Deutsche Bank AG
|23,00 EUR
|-24,55
|12.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|-17,99
|12.11.2025
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|-1,59
|12.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|25,00 EUR
|-17,99
|12.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 EUR
|-17,99
|11.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|25,00 EUR
|-17,99
|10.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Lukassek / Shutterstock.com
