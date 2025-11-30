Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 2.927 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.16 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären am 29.11.2025 bei einem WLD-USD-Kurs von 0.6326 USD 21.61 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 78.39 Prozent weniger wert.

Am 21.11.2025 fiel WLD auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.5929 USD. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.924 USD.

Redaktion finanzen.net