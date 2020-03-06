Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bayer Aktie

06.03.2020
Bayer
26.98 CHF 8.63%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

