Bayer Aktie
Bayer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten./rob/la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bayer
DZ BANK
-
Kaufen
29.05 €
-
Kaufen
29.17 €
-
Peter Spengler
-
