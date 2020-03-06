FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Das Effizienzprogramm scheine gut zu funktionieren. Ein wichtiger Einflussfaktor sei die für dieses Jahr anstehende Entscheidung des US-Generalstaatsanwalts, ob er die Verhandlung des Antrags von Bayer vor dem Bundesgericht empfiehlt. Eine Entscheidung des Bundesgerichts der USA wäre bis Ende 2026 zu erwarten./rob/la/jha/;