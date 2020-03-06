Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian in der Prävention bei Patienten mit vorherigen Schlaganfällen bringe das Mittel auf Blockbuster-Kurs mit mehr als einer Milliarde Euro Umsatzpotenzial, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Detaillierte Daten und Resultate des Konkurrenzmittels Milvexian seien aber nötig, um die genauen Marktchancen zu taxieren./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Neutral
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
29.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.94%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
23.11.25
|EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer’s Asundexian Met Primary Efficacy and Safety Endpoints in Landmark Phase III OCEANIC-STROKE Study in Secondary Stroke Prevention (EQS Group)
|
21.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag behauptet (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:14
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:14
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:14
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|104.00
|27.61%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|
UBS AG
1&1 Buy
|07:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|07:45
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|07:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
BMW Buy
|07:41
|
Barclays Capital
ASOS Underweight
|07:40
|
Barclays Capital
adidas Equal Weight
|07:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy