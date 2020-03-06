Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
104.00CHF
22.50CHF
27.61 %
06.03.2020
SWX
24.11.2025 07:37:58
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich der Leverkusener, schrieb James Quigley am Montag. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Für Asundexian taxiert er das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
34.50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
27.53 €
Abst. Kursziel*:
25.30%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
29.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.87%
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse