Bayer Buy

Bayer
25.58 CHF 1.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich der Leverkusener, schrieb James Quigley am Montag. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Für Asundexian taxiert er das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
34.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.53 € 		Abst. Kursziel*:
25.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.87%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse