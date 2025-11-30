So viel hätten Anleger mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr verloren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Profitabler POL-Einstieg? 30.11.2025 19:43:09

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 1 Jahr 0.5853 USD. Bei einem POL-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 170.86 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22.84 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 29.11.2025 auf 0.1337 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 77.16 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 21.11.2025 bei 0.1326 USD. Bei 0.7155 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
