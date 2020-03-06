Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.03.2020
Bayer Equal Weight

Bayer
28.51 CHF 11.45%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer nach dem Asundexian-Studienerfolg von 25 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Charles Pitman-King veröffentlichte am Montag nun wieder Schätzungen für den Gerinnungshemmer ab 2026. Den Spitzenumsatz taxiert er 2028 auf 3,2 Milliarden Euro. Der Experte passte seine Schätzungen zudem an den jüngsten Quartalsbericht mit höheren Prognosen für Nubeqa und Kerendia an./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

