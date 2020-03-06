Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
104.00CHF
22.50CHF
27.61 %
06.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.11.2025 11:24:39
Bayer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die jüngst vorgelegten Studienergebnisse zum Gerinnungshemmer Asundexian seien klar positiv für den Pharma- und Agrarchemiekonzern zu werten, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Neutral
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30.17 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.08%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bayer
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
24.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Bayer-Aktie klettert: Gerinnungshemmer Asundexian nach Rückschlag wieder Hoffnungsträger (AWP)
Analysen zu Bayer
|11:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11:24
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|104.00
|27.61%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|
UBS AG
Bayer Neutral
|10:52
|
UBS AG
easyJet Buy
|10:50
|
UBS AG
ASML NV Buy
|10:24
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PATRIZIA Buy
|10:04
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|10:02
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|10:02
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell