Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Einstimmige Nominierung 05.11.2025 20:29:42

Deutsche Bank-Aktie: Kontinuität im Aufsichtsrat - AR-Chef erneut nominiert

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank hat seinen Vorsitzenden Alexander Wynaendts einstimmig für eine weitere vierjährige Amtszeit nominiert.

Deutsche Bank
29.42 CHF 2.27%
Er werde sich bei der Hauptversammlung 2026 zur Wiederwahl stellen, teilte die Deutsche Bank mit. Der entsprechende Wahlvorschlag werde wie üblich mit Einberufung der HV im Frühjahr 2026 unterbreitet.

Wynaendts leitet den Aufsichtsrat der Bank seit Mai 2022, seine erste Amtszeit läuft damit im kommenden Jahr aus.

Vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank war Wynaendts von 2008 bis 2020 Vorstandsvorsitzender des niederländischen Versicherungskonzerns Aegon NV.

DOW JONES

Weitere Links:

