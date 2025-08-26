|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 30,25 auf 34 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrem guten Lauf aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Generell bleibt Analyst Chris Hallam in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend optimistisch für Europas Banken. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu seinen aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent. Die Aktien der Deutschen Bank und der auf "Sell" abgestuften Commerzbank seien aber nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche bereits deutlich vorweg gelaufen./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30.80 €
|
Abst. Kursziel*:
10.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
26.08.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
26.08.25