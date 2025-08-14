Deutsche Bank AG: Hold für Brenntag SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit seiner gesenkten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers liege er nun um fünf Prozent unter der Konsensprognose, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Schätzung für 2026 liege er sogar um zehn Prozent unter der Markterwartung.

Aktienbewertung im Detail: Die Brenntag SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:33 Uhr 1.7 Prozent auf 54.06 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 7.51 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 77’192 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Anfang des Jahres 2025 3.2 Prozent ein. Die Quartalsbilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

