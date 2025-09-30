Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’028 0.2%  SPI 16’646 0.1%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’758 0.1%  Euro 0.9363 0.1%  EStoxx50 5’505 0.0%  Gold 3’806 -0.7%  Bitcoin 90’089 -1.2%  Dollar 0.7972 0.0%  Öl 67.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alibaba-Aktie mit Kursgewinnen: Unternehmen profitiert weiter von optimistischen Experten-Kommentaren
Bank of America traut der Satelliten-Aktie AST SpaceMobile kräftiges Wachstum zu
Lufthansa-Aktie verliert: Piloten zum Streik bereit
Firefly Aerospace-Aktie unter Druck: Alpha-Rakete bei Testlauf zerstört
Euro zu Franken und Dollar etwas höher - Worauf Anleger am Dienstag besonders achten
Suche...
200.- Saxo-Deal

Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rückschlag erlitten 30.09.2025 11:58:13

Firefly Aerospace-Aktie unter Druck: Alpha-Rakete bei Testlauf zerstört

Firefly Aerospace-Aktie unter Druck: Alpha-Rakete bei Testlauf zerstört

Die Firefly Aerospace-Aktie gerät heute stark unter Druck, nachdem ein Alpha-Booster während Akzeptanztests zerstört wurde. Der Vorfall verzögert einige Pläne des Unternehmens.

Northrop Grumman
470.81 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen
• Der für Alpha Flight 7 vorgesehene Raketen-Booster wurde am Montag während Bodentests zerstört
• Firefly-Aktie gerät unter Druck
• CEO hatte kurz zuvor die Wiederaufnahme der Alpha-Starts für die "kommenden Wochen" in Aussicht gestellt

Vorfall während Akzeptanztests

Der Raumfahrtkonzern Firefly Aerospace erlitt am Montag einen Rückschlag: Während eines Akzeptanztests in der Anlage in Briggs, Texas, "ereignete sich ein Vorfall, der zum Verlust der Stufe führte", wie das Unternehmen laut Spaceflight Now mitteilte. Der betroffene Booster war für die nächste Mission, Alpha Flight 7, vorgesehen und sollte kurz darauf zum Startplatz auf der Vandenberg Space Force Base verfrachtet werden.

Firefly-Aktie knickt ein

Die Aktie des Unternehmens, die seit dem IPO im August um rund 40 Prozent gesunken war (Ausgabepreis 45 US-Dollar, Erstkurs 70 US-Dollar), notiert vorbörslich an der NASDAQ zeitweise bei 33,00 US-Dollar mit einem Verlust von 10,71 Prozent.

Verzögerung bei "Return to Flight"

Der Vorfall ereignete sich, nachdem das Unternehmen nach einer Anomalie bei Alpha Flight 6 im April die Starts pausiert hatte. CEO Jason Kim hatte am 22. September in einem Earnings Call noch mitgeteilt, dass man die Genehmigung der Federal Aviation Administration (FAA) für die Wiederaufnahme des Flugbetriebs Ende August erhalten habe und "in den kommenden Wochen" mit Flight 7 rechne.

Die Untersuchung zur Anomalie von Flight 6, bei der der Booster aufgrund von hitzeverstärkter Strömungstrennung riss, führte zu Korrekturmassnahmen. Das Unternehmen hatte angekündigt, die Dicke des Thermalschutzsystems auf Stufe 1 zu erhöhen und den Anstellwinkel während kritischer Flugphasen zu reduzieren. Laut Kim erforderte dies keine Änderung am Design der Alpha-Rakete.

Flight 7 gehört zu einem Vertrag mit Lockheed Martin, der bis zu 25 Starts umfassen kann. Firefly entwickelt zudem mit Northrop Grumman die Eclipse-Rakete, deren Erststart für Ende 2026 angestrebt wird.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tilray nach Höhenflug: Aktie verliert trotz Trump-Aussagen an Schwung

Bildquelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Nachrichten zu Northrop Grumman Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten