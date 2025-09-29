Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables Infineon-Investment?
|
29.09.2025 10:02:26
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Infineon-Investment verdienen können.
Das Infineon-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9.56 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104.635 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.09.2025 3’417.91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32.67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 241.79 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Infineon bezifferte sich zuletzt auf 42.44 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Infineon-Anteils fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Infineon-Anteilsschein bei 70.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Optimismus in Europa: Zum Start Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Börse Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
26.09.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025
Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)
Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.
📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Zum Start in die neue Woche verbuchen der heimische und auch der deutsche Leitindex kleine Aufschläge. An den Märkten in Fernost geht es unterdessen überwiegend nach oben.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}