DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Infineon-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9.56 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Infineon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104.635 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 26.09.2025 3’417.91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32.67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 241.79 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Infineon bezifferte sich zuletzt auf 42.44 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Infineon-Anteils fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Infineon-Anteilsschein bei 70.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

