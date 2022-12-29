Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

47.00
CHF
2.00
CHF
4.44 %
29.12.2022
SWX
04.11.2025 07:13:42

Infineon Outperform

Infineon
31.84 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. David Dai hob am Montag hervor, dass das Geschäft mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2026 der klare Wachstumstreiber für den Chipkonzern sein sollte. Für den Moment glaubt er angesichts jüngster Branchenerkenntnisse, dass die Geschäfte mit Automobil- und Industrie-Halbleitern jeweils ihren Tiefpunkt erreicht haben./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 20:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34.67 € 		Abst. Kursziel*:
38.43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34.13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.64%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

