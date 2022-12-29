Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
Infineon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 49 auf 48 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. David Dai hob am Montag hervor, dass das Geschäft mit KI-Servern im Geschäftsjahr 2026 der klare Wachstumstreiber für den Chipkonzern sein sollte. Für den Moment glaubt er angesichts jüngster Branchenerkenntnisse, dass die Geschäfte mit Automobil- und Industrie-Halbleitern jeweils ihren Tiefpunkt erreicht haben./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Outperform
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34.67 €
|
Abst. Kursziel*:
38.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
34.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.64%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
