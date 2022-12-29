Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

29.12.2022
Infineon Buy

Infineon
31.53 CHF 0.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterherstellers auf 2025/2026 decke sich in etwa mit den Erwartungen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Im Segment Power und Sensoren (PSS) dürfte das Wachstum dank Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz überdurchschnittlich sein./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.03 € 		Abst. Kursziel*:
29.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.82%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:20 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
