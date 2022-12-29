Infineon 31.53 CHF 0.64% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterherstellers auf 2025/2026 decke sich in etwa mit den Erwartungen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Im Segment Power und Sensoren (PSS) dürfte das Wachstum dank Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz überdurchschnittlich sein./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



