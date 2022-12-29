Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
47.00CHF
2.00CHF
4.44 %
29.12.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2025 12:20:05
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterherstellers auf 2025/2026 decke sich in etwa mit den Erwartungen, schrieb Janardan Menon in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Im Segment Power und Sensoren (PSS) dürfte das Wachstum dank Nachfrage im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz überdurchschnittlich sein./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.03 €
|
Abst. Kursziel*:
29.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.82%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:33
|Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang (finanzen.ch)
|
12:30
|Infineon sieht Wachstumsimpuls durch KI-Rechenzentren - Kurssprung (AWP)
|
12:26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
10:28
|Infineon-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral (finanzen.ch)
|
10:15
|Infineon sieht Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren (AWP)
Analysen zu Infineon AG
|12:20
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:36
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|47.00
|4.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:37
|
DZ BANK
Kontron Kaufen
|12:31
|
Jefferies & Company Inc.
JENOPTIK Buy
|12:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Assicurazioni Generali Overweight
|12:20
|
Jefferies & Company Inc.
Infineon Buy
|12:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Overweight
|12:17
|
Jefferies & Company Inc.
RWE Buy
|12:09
|
Deutsche Bank AG
Bayer Hold