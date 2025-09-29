DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GEA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die GEA-Anteile bei 44.30 EUR. Bei einem GEA-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 225.734 GEA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’085.78 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 26.09.2025 auf 62.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40.86 Prozent erhöht.

GEA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch