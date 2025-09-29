GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|
29.09.2025 10:02:26
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen GEA-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der GEA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die GEA-Anteile bei 44.30 EUR. Bei einem GEA-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 225.734 GEA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’085.78 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 26.09.2025 auf 62.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40.86 Prozent erhöht.
GEA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu GEA
|
25.09.25
|EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
|
24.09.25
|Neue Analyse: DZ BANK bewertet GEA-Aktie mit Halten (finanzen.ch)
|
23.09.25
|EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Gewinne in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu GEA
|24.09.25
|GEA Halten
|DZ BANK
|02.09.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|GEA Buy
|UBS AG
|19.08.25
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
