Profitable EON SE-Investition? 23.10.2025 10:03:06

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EON SE-Aktien gewesen.

E.ON
14.94 CHF -1.46%
Vor 1 Jahr wurden EON SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12.93 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 773.694 EON SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’460.35 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Papiers am 22.10.2025 auf 16.11 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.60 Prozent angezogen.

Der EON SE-Wert an der Börse wurde auf 42.72 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: E.ON