|
22.09.2025 10:02:27
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Infineon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Infineon-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Infineon-Anteile bei 23.38 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 4.277 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.09.2025 auf 32.99 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.10 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 41.10 Prozent vermehrt.
Am Markt war Infineon jüngst 42.86 Mrd. Euro wert. Der Infineon-Börsengang fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Infineon-Aktie wurde der Erstkurs mit 70.20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Infineon AG
|
19.09.25
|Infineon-Aktie im Fokus: Rückkaufprogramm und Thailand-Verkauf - Neuausrichtung geplant? (finanzen.ch)
|
19.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
19.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
19.09.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|16.09.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
