DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Infineon-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Infineon-Anteile bei 23.38 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Infineon-Aktie investiert hat, hat nun 4.277 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.09.2025 auf 32.99 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.10 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 41.10 Prozent vermehrt.

Am Markt war Infineon jüngst 42.86 Mrd. Euro wert. Der Infineon-Börsengang fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Infineon-Aktie wurde der Erstkurs mit 70.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch