|Allianz-Investition im Blick
|
14.11.2025 10:02:13
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Allianz-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Allianz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 157.60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63.452 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23’058.38 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Papiers am 13.11.2025 auf 363.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 130.58 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 139.32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
