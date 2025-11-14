Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’717 -0.2%  SPI 17’480 -0.4%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’875 -0.7%  Euro 0.9207 -0.2%  EStoxx50 5’704 -0.7%  Gold 4’179 0.2%  Bitcoin 76’916 -2.8%  Dollar 0.7919 -0.1%  Öl 63.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Swiss Re-Aktie gibt dennoch ab: Gewinn nach neun Monaten deutlich gesteigert
Richemont-Aktie steigt kräftig: Umsatzsprung - Erwartungen übertroffen - Aktien von Swatch und LVMH profitieren
Bitcoin unter 100'000 US-Dollar - Verkaufswelle erschüttert den Kryptomarkt
Swiss Re-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Swiss Re-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Allianz-Investition im Blick 14.11.2025 10:02:13

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Allianz-Investment verdienen können.

Allianz
337.91 CHF 0.89%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Allianz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 157.60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Allianz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63.452 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23’058.38 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Papiers am 13.11.2025 auf 363.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 130.58 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 139.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com