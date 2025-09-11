Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’633 -0.2%  Bitcoin 91’479 0.5%  Dollar 0.7997 0.1%  Öl 67.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Covestro-Deal: Adnoc stimmt EU-Bedingungen offenbar zu
BLKB-Aktie: BLKB-Gutachter stellen Mängel und Versäumnisse fest
SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran und startet Bookbuilding
Bitcoin steigt vor US-Preisdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashberg einsetzen: Das sagen Experten
Suche...

Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kompromissbereitschaft 11.09.2025 08:32:41

Covestro-Deal: Adnoc stimmt EU-Bedingungen offenbar zu

Covestro-Deal: Adnoc stimmt EU-Bedingungen offenbar zu

Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi ist nach Reuters-Informationen zu Zugeständnissen gegenüber der EU-Kommission bereit, um die geplante Übernahme des Kunststoffspezialisten Covestro durchzubringen.

Covestro
54.53 CHF -2.58%
Kaufen Verkaufen
Adnoc könnte die geplante Kapitalerhöhung bei Covestro in Höhe von 1,2 Milliarden Euro in "ein marktübliches Aktionärsdarlehen" umwandeln, um Wettbewerbsbedenken in Brüssel zu zerstreuen, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Die Brüsseler Behörde hatte Ende Juli eine eingehende Untersuchung der 14,7 Milliarden Euro schweren Übernahme nach ihrer Verordnung über ausländische Subventionen (FSR) eingeleitet, weil sie fürchtet, dass ausländische Subventionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten den europäischen Markt verzerren könnten. Als mögliche Subventionen hat die Kommission damals eine unbegrenzte Garantie der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sowie die bereits zugesagte Kapitalerhöhung durch Adnoc angeführt.

Die EU-Kommission hat bis zum 2. Dezember Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Gelingt die Covestro-Übernahme, wäre dies einer der der grössten Zukäufe eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat. Reuters schreibt, die EU-Kommission habe eine Stellungnahme abgelehnt. Ein Sprecher der Adnoc-Tochter XRG, die Covestro übernehmen soll, erklärte, sie äussere sich nicht zu den laufenden Gesprächen.

DOW JONES

Weitere Links:

Analysten sehen für Covestro-Aktie Luft nach oben
Covestro-Aktie schwächelt minimal: Covestro senkt Jahresprognose
Covestro im Fokus: EU-Kommission prüft Adnoc-Übernahme genauer

Bildquelle: Covestro

Nachrichten zu Covestro AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?