|Partnerschaft ausgebaut
|
11.09.2025 13:31:00
Sulzer-Aktie sucht nach Richtung: Sulzer schliesst fünfjährigen Liefervertrag mit Veolia
Sulzer liefert über die nächsten fünf Jahre Wasser-, Abfall- und Energieanlagen an den französischen Konzern Veolia.
Der Vertrag deckt eine breite Palette von Pumpen, Mischern und Turbokompressoren ab, wie Sulzer am Donnerstag mitteilte. Er könne zudem um weitere Produkte ergänzt werden.
Veolia mit seinem Hauptsitz in Paris hat sich auf das Wasser-, Abfall- und Energiemanagement spezialisiert. Finanzielle Angaben zum neuen Rahmenvertrag werden in der Mitteilung keine gemacht.
Die Sulzer-Aktie zeigt sich im Schweizer Handel zeitweise bei 142,20 CHF wenig bewegt.
Winterthur (awp)
