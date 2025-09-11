Sulzer-Aktie sucht nach Richtung: Sulzer schliesst fünfjährigen Liefervertrag mit Veolia

Damit wird die bisherige Partnerschaft für die Stromerzeugung und kohlenstoffarme Kraftstoffe ausgebaut.

Der Vertrag deckt eine breite Palette von Pumpen, Mischern und Turbokompressoren ab, wie Sulzer am Donnerstag mitteilte. Er könne zudem um weitere Produkte ergänzt werden.

Veolia mit seinem Hauptsitz in Paris hat sich auf das Wasser-, Abfall- und Energiemanagement spezialisiert. Finanzielle Angaben zum neuen Rahmenvertrag werden in der Mitteilung keine gemacht.

Die Sulzer-Aktie zeigt sich im Schweizer Handel zeitweise bei 142,20 CHF wenig bewegt.

Winterthur (awp)