10.09.2025 23:06:40

NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 23.596 Punkte - Covestro deutlich im Plus

Covestro
54.53 CHF -2.58%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel ist die Aktie von Covestro gesucht. Nachdem die EU-Kommission die Prüfung der Übernahme durch die Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) kürzlich unter Verweis auf fehlende Informationen auf Eis gelegt hatte, berichtete am Mittwochabend die Agentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen, dass Adnoc wohl zu Zugeständnissen an die EU-Wettbewerbshüter bereit sein soll. Demnach dürfte Adnoc eine geplante Kapitalerhöhung von 1,2 Milliarden Euro in ein marktübliches Aktionärsdarlehen umwandeln, hiess es. Die Kommission hatte eine vertiefte Prüfung unter der Verordnung über drittstaatliche Subventionen (Foreign Subsidies Regulation) in der Sache eingeleitet. Sie prüft damit ob grosse ausländische Subventionen den europäischen Markt verzerren. Bei Lang & Schwarz wird Covestro mit einem Plus von 6 Prozent taxiert.

Von einem regen nachbörslichen Handel berichtet ein Händler von Lang & Schwarz bei der SAP-Aktie. Während Privatanleger die SAP-Aktie wegen Oracle nachfragen, wird diese von institutionellen Anlegern abgestossen. SAP zeigen sich nachbörslich leicht im Minus. Der SAP-Wettbewerber Oracle hatte die Anleger mit der Prognose für die Entwicklung seines Cloud-Geschäfts begeistert.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.596 23.633 -0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 17:07 ET (21:07 GMT)

