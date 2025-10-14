Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
14.10.2025 17:18:36
Citigroup-Aktie gewinnt: Rekordeinnahmen beflügeln den Kurs
Rekordhohe Einnahmen in fast allen Bereichen haben der US-Grossbank Citigroup im dritten Quartal einen Gewinnanstieg beschert.
Konzernweit stiegen die Erträge der Bank im Jahresvergleich um neun Prozent auf rund 22,1 Milliarden Dollar. Allein der Handel mit Anleihen und Aktien warf mit 5,6 Milliarden Dollar 15 Prozent mehr ab als ein Jahr zuvor. Allerdings wuchsen die Kosten der Bank um neun Prozent auf 14,3 Milliarden Dollar. Zugleich aber legte Citigroup mit 2,45 Milliarden Dollar acht Prozent weniger Geld für Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im NYSE-Handel gewinnt die Citi-Aktie zeitweise 1,19 Prozent auf 97,26 US-Dollar.
Bankchefin Jane Fraser hatte dem Institut 2024 einen Radikalumbau verordnet. Sie will die Rendite des Konzerns unter anderem über den Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen und dem Wegfall mehrerer Führungsebenen erhöhen.
/stw/tav/jha/
NEW YORK (awp international)