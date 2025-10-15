Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
u-blox Aktie

Transaktion vor Abschluss 15.10.2025 08:36:37

u-blox-Aktie im Fokus: Übernahme kommt voran - Käufer erfüllt Bedingungen

Der Private-Equity-Investor Advent besitzt nun mehr als zwei Drittel der u-blox-Aktien.

Die Hauptbedingung für das Zustandekommen der Übernahme sei somit erfüllt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Anteil von Advent stieg gemäss dem definitiven Zwischenergebnis des Übernahmeangebots auf 67,55 Prozent. Gemäss dem kürzlich veröffentlichten provisorischen Zwischenergebnis waren es erst knapp 65 Prozent gewesen. Seit der Veröffentlichung der provisorischen Meldung des Zwischenergebnisses seien "unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen" für zusätzliche 178'323 u-blox-Aktien eingegangen, so das Communiqué.

In der Nachfrist, die vom (morgigen) 16. Oktober bis am 29. Oktober dauert, können weiterhin Aktien angedient werden. Der Angebotspreis liegt bei 135,00 Franken je Anteilsschein. Zuletzt notierte die Aktie an der Börse unter diesem Preis, zum Teil relativ deutlich.

Der Abschluss der Transaktion wird nun vor dem Jahresende 2025 erwartet. Im Anschluss soll u-blox von der Schweizer Börse SIX dekotiert werden.

rw/uh

Thalwil (awp)

