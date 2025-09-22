Cisco Aktie News: Cisco am Abend schwächer

Die Cisco-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 67,61 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 46'381 Punkten steht. Im Tief verlor die Cisco-Aktie bis auf 67,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 67,86 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'718'828 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Mit einem Zuwachs von 7,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.09.2024 Kursverluste bis auf 51,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Cisco liess sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cisco ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 14.67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert

Cisco-Aktie legt zu: Cisco erhöht nach starkem dritten Quartal Prognose

Ausblick: Cisco veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal