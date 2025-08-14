Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’999 0.2%  SPI 16’705 0.2%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’308 0.5%  Euro 0.9415 -0.1%  EStoxx50 5’407 0.4%  Gold 3’355 0.0%  Bitcoin 97’367 -2.0%  Dollar 0.8056 0.0%  Öl 65.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert
D-Wave Quantum-Aktie tiefer: Erstes Qubits-Event in Japan angekündigt
Deutsche Bank AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy
Bilfinger-Aktie fester: Umsatz und Ergebnis legen zu
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Anleger vermissen KI-Fantasi 14.08.2025 13:10:06

Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert

Cisco-Aktie schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco hat mit einem zurückhaltenden Ausblick KI-Hoffnungen von Anlegern enttäuscht.

Cisco
57.00 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen
Der Umsatz dürfte im gerade angelaufenen Geschäftsjahr bei 59 bis 60 Milliarden US-Dollar landen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Experten rechneten bereits mit der Mitte der Spanne. Einige Analysten hatten sogar mehr als 61 Milliarden erwartet. Beim um Sonderposten bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Cisco 4 bis 4,06 Dollar. Auch hier liegt die durchschnittliche Markterwartung bereits bei der Spannenmitte.

Die Cisco-Aktie rutscht im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,87 Prozent ab auf 69,79 Dollar.

UBS-Experte David Vogt schrieb, trotzt des soliden, aber vorsichtigen Ausblicks könnten die Resultate für das vierte Quartal die Aktie stützen. Das Papier sei im Vergleich mit dem breiten Markt trotz der jüngsten Erholung immer noch mit einem Bewertungsabschlag versehen. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um 19 Prozent zugelegt und damit besser als der US-Leitindex Dow Jones Industrial abgeschnitten.

Die Aufträge für Infrastruktur im Geschäftsjahr seien mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie ursprünglich geplant, sagte Unternehmenschef Chuck Robbins laut Mitteilung. Im Gesamtjahr beliefen sich die Orders auf über zwei Milliarden Dollar, allein im vierten Quartal waren es mehr als 800 Millionen. Beim Ausblick hat der Konzern bereits unterstellt, dass die derzeitigen US-Einfuhrzölle - sowie deren Ausnahmen - gegenüber China, Mexiko und Kanada über das volle neue Geschäftsjahr gelten.

Im abgelaufenen vierten Quartal (Ende Juli) stieg der Umsatz um acht Prozent auf 14,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte unter dem Strich um fast ein Drittel auf 2,8 Milliarden Dollar zu. Damit erfüllte Cisco die Analystenerwartungen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 zog der Umsatz um fünf Prozent auf 56,7 Milliarden Dollar an. Unter dem Strich verdiente der Konzern 10,5 Milliarden und damit etwas mehr als im Jahr davor.

Cisco stellt vor allem Router und Switches für IT-Netzwerke und den Internetverkehr her, hat sein Portfolio aber auch bei Software und Sicherheitstechnik ausgebaut. Das Unternehmen verspricht sich viel vom Boom bei KI-Rechenzentren und durch neuartige sogenannte agentenbasierte KI-Anwendungen viel Bedarf für Netzwerktechnik.

/men/he/mne/jha/

SAN JOSE (awp international)

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Fokus: Stellungnahme zu fehlenden Kill-Switches in GPUs
Cisco erhöht nach starkem dritten Quartal Prognose

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com,Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten