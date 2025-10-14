Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.10.2025 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagabend stärker

Cisco Aktie News: Cisco am Dienstagabend stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Das Papier von Cisco konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,3 Prozent auf 69,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 46'450 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,08 USD an. Bei 67,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'205'832 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 72,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,15 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,11 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.67 Mrd. USD im Vergleich zu 13.64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

