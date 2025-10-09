Cisco Aktie News: Cisco büsst am Abend ein

Die Cisco-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 69,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 46'345 Punkten notiert. Die Cisco-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,03 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'822'713 Cisco-Aktien.

Bei einem Wert von 72,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 3,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 34,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 USD. Am 13.08.2025 äusserte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13.64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2026 4,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

