Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’416 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9354 -0.3%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’594 1.3%  Bitcoin 88’782 -0.4%  Dollar 0.7981 -0.9%  Öl 65.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Piloten der Lufthansa stimmen bald über Streik ab
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Titel im Plus: Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht - unter Auflagen
Suche...

Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.09.2025 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagabend billiger

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagabend billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 40,83 USD ab.

Chipotle Mexican Grill
34.94 CHF 1.88%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 40,83 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'465 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 40,73 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 41,35 USD. Bisher wurden heute 1'465'946 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 63,43 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,73 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 2.97 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot

Neue Nummer eins im Depot: So investierte Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025

Chipotle-Aktie unter der Lupe: Experten glauben trotz aktueller Kursschwäche an neuen Höhenflug


Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com