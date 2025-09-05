Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagabend billiger

Um 20:26 Uhr fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 40,83 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'465 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 40,73 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 41,35 USD. Bisher wurden heute 1'465'946 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 63,43 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,73 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 2.97 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

