Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 schlussendlich steigen

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 6’389.77 Punkten ab. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 49.236 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.106 Prozent höher bei 6’395.44 Punkten in den Montagshandel, nach 6’388.64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’401.07 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’375.79 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 6’173.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5’528.75 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 5’459.10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8.88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’401.07 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 10.24 Prozent auf 60.05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.32 Prozent auf 173.66 USD), Alaska Air Group (+ 4.16 Prozent auf 54.33 USD), Diamondback Energy (+ 4.09 Prozent auf 150.52 USD) und Nike (+ 3.89 Prozent auf 79.24 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Albemarle (-10.71 Prozent auf 74.77 USD), PerkinElmer (-8.32 Prozent auf 95.04 USD), Centene (-5.39 Prozent auf 26.86 USD), Chipotle Mexican Grill (-4.06 Prozent auf 44.86 USD) und Deckers Outdoor (-3.82 Prozent auf 112.39 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 33’897’963 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.610 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

