Bilanz veröffentlicht 04.09.2025 22:31:00

Broadcom-Aktie trotz Zahlen über den Erwartungen ohne Kursimpulse

Der Tech-Konzern Broadcom hat am Donnerstag nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Bücher geöffnet und die Zahlen für dritte Quartal offengelegt.

Broadcom
245.05 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen
Broadcom erwirtschaftete im Berichtszeitraum ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 US-Dollar. Das war deutlich besser als im Vorjahreszeitraum, als ein EPS von 1,24 US-Dollar in den Büchern verzeichnet worden war. Analysten hatten im Vorfeld erwartet, dass der Gewinn im Berichtszeitraum auf 1,66 US-Dollar je Aktie klettern würde.

Der Quartalsumsatz von Broadcom belief sich daneben im zweiten Jahresviertel auf 15,95 Milliarden US-Dollar, nach 13,07 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen waren die Analysten indes von einem Quartalsumsatz in Höhe von 15,83 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel verlor die Broadcom-Aktie zunächst deutlicher, pendelt im Verlauf aber um die Nulllinie.

Redaktion finanzen.ch

