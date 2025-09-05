Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index im Blick 05.09.2025 18:01:14

Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Abschläge

Mit dem S&P 500 geht es am Mittag abwärts.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.53 Prozent tiefer bei 6’467.52 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 50.497 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.422 Prozent höher bei 6’529.55 Punkten, nach 6’502.08 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’532.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6’443.98 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.03 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’299.19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, wurde der S&P 500 mit 5’939.30 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’503.41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 10.21 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’532.65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Broadcom (+ 9.38 Prozent auf 334.82 USD), Organon Company (+ 5.63 Prozent auf 10.23 USD), Enphase Energy (+ 5.53 Prozent auf 38.54 USD), MarketAxess (+ 4.95 Prozent auf 189.04 USD) und Pool (+ 4.68 Prozent auf 330.58 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Copart (-5.74 Prozent auf 47.10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.49 Prozent auf 152.91 USD), Interactive Brokers Group (-5.46 Prozent auf 60.77 USD), Charles Schwab (-5.24 Prozent auf 92.51 USD) und Fastenal (-4.49 Prozent auf 48.02 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 27’751’065 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.567 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

