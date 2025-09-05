Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
05.09.2025 18:01:14
Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Abschläge
Mit dem S&P 500 geht es am Mittag abwärts.
Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.53 Prozent tiefer bei 6’467.52 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 50.497 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.422 Prozent höher bei 6’529.55 Punkten, nach 6’502.08 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 6’532.65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6’443.98 Einheiten.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1.03 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’299.19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, wurde der S&P 500 mit 5’939.30 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’503.41 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 10.21 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’532.65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Broadcom (+ 9.38 Prozent auf 334.82 USD), Organon Company (+ 5.63 Prozent auf 10.23 USD), Enphase Energy (+ 5.53 Prozent auf 38.54 USD), MarketAxess (+ 4.95 Prozent auf 189.04 USD) und Pool (+ 4.68 Prozent auf 330.58 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Copart (-5.74 Prozent auf 47.10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5.49 Prozent auf 152.91 USD), Interactive Brokers Group (-5.46 Prozent auf 60.77 USD), Charles Schwab (-5.24 Prozent auf 92.51 USD) und Fastenal (-4.49 Prozent auf 48.02 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 27’751’065 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.567 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
18:01
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18:01
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
16:29
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Bärenmodus (finanzen.ch)
|
16:01