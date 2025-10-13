Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9303 0.0%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’111 2.3%  Bitcoin 93’052 0.7%  Dollar 0.8042 0.4%  Öl 63.4 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie stürzt ab: Anleger reagieren entsetzt auf Schuldenpläne
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’750.25
Pkt
528.51
Pkt
2.18 %
23:03:12
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Performance im Fokus 13.10.2025 22:33:55

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Der NASDAQ 100 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Schlussendlich gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.18 Prozent auf 24’750.25 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.67 Prozent stärker bei 24’625.74 Punkten, nach 24’221.75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24’540.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’779.65 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 24’092.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 22’780.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20’271.97 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 18.00 Prozent. Bei 25’195.28 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 11.07 Prozent auf 171.94 USD), Broadcom (+ 9.88 Prozent auf 356.70 USD), ON Semiconductor (+ 9.55 Prozent auf 50.11 USD), Microchip Technology (+ 6.59 Prozent auf 64.39 USD) und Micron Technology (+ 6.15 Prozent auf 192.77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Fastenal (-7.54 Prozent auf 42.33 USD), PayPal (-4.51 Prozent auf 59.51 EUR), Monster Beverage (-3.55 Prozent auf 67.15 USD), T-Mobile US (-1.63 Prozent auf 225.06 USD) und Zoom Communications (-1.38 Prozent auf 79.17 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38’808’148 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.843 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.90 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

19:30 Logo WHS Levi’s-Aktie im Check: Zölle, Margendruck, Wachstum – wie steht es wirklich um die Jeans-Ikone?
13:43 UBS Logo UBS KeyInvest: Dämpfer vor dem Wochenende
09:14 Stimmung droht zu kippen
06:55 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’968.69 19.76 BA5S0U
Short 13’251.94 13.53 BU9S6U
Short 13’718.62 8.92 U9VBSU
SMI-Kurs: 12’484.80 13.10.2025 17:31:14
Long 11’894.46 18.86 SKIBKU
Long 11’658.64 13.83 S7MBDU
Long 11’139.27 8.80 BNJS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Entwarnung im Zollstreit? Trump rudert zurück, Bitcoin explodiert
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
Meyer Burger-Aktie im Sinkflug: Dekotierung per 14. Januar 2026
Entspannungssignale von der Zollfront: US-Börsen legen zu -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Ethereum Prognose: Was kommt nach dem Crash?

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’750.25 2.18%

finanzen.net News

Datum Titel
22:41 ROUNDUP 3: Gold legt bei Rekordjagd nach - Auch Silber setzt Höhenflug fort
22:34 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
22:25 INDEX-MONITOR: Medios ersetzt Ceconomy im SDax ab 16. Oktober
22:21 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholt - Entspannungssignale im Zollstreit
22:14 Aktien New York Schluss: Erholt - Entspannungssignale im Zollstreit
21:40 Warken: Wirkungen der Pflegeleistungen überprüfen
21:30 Wadephul: Palästinenser müssen sich von Hamas lossagen
21:05 Devisen: Euro gibt nach - Entspannungssignale im Zollkonflikt
20:44 WDH/Wadephul an Trump: Friedensinitiative bei Putin fortsetzen
20:22 Wadephul an Trump: Friedensinitiative bei Putin fortsetzen