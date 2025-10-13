Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Schlussendlich gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.18 Prozent auf 24’750.25 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.67 Prozent stärker bei 24’625.74 Punkten, nach 24’221.75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 24’540.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24’779.65 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 24’092.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 22’780.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20’271.97 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 18.00 Prozent. Bei 25’195.28 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 11.07 Prozent auf 171.94 USD), Broadcom (+ 9.88 Prozent auf 356.70 USD), ON Semiconductor (+ 9.55 Prozent auf 50.11 USD), Microchip Technology (+ 6.59 Prozent auf 64.39 USD) und Micron Technology (+ 6.15 Prozent auf 192.77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Fastenal (-7.54 Prozent auf 42.33 USD), PayPal (-4.51 Prozent auf 59.51 EUR), Monster Beverage (-3.55 Prozent auf 67.15 USD), T-Mobile US (-1.63 Prozent auf 225.06 USD) und Zoom Communications (-1.38 Prozent auf 79.17 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38’808’148 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.843 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.90 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch