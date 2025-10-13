Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2.21 Prozent stärker bei 22’694.61 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1.69 Prozent auf 22’578.67 Punkte an der Kurstafel, nach 22’204.43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22’499.49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’718.75 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’141.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 20’585.53 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, den Wert von 18’342.94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17.71 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23’119.91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Power Integrations (+ 24.57 Prozent auf 43.15 USD), Compugen (+ 21.08 Prozent auf 2.24 USD), AXT (+ 14.14 Prozent auf 4.60 USD), Dorel Industries (+ 9.75 Prozent auf 1.64 USD) und MKS Instruments (+ 9.71 Prozent auf 133.03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Fastenal (-7.54 Prozent auf 42.33 USD), Wynn Resorts (-6.15 Prozent auf 112.52 USD), Resources Connection (-5.29 Prozent auf 4.30 USD), Astro-Med (-3.60 Prozent auf 9.64 USD) und TransAct Technologies (-3.54 Prozent auf 5.17 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 38’808’148 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.843 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4.82 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch