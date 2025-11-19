Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’561 0.6%  SPI 17’248 0.6%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’242 0.3%  Euro 0.9283 0.2%  EStoxx50 5’544 0.2%  Gold 4’113 1.1%  Bitcoin 73’427 -1.1%  Dollar 0.8014 0.2%  Öl 64.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
Nestlé-Aktie fester: Juristische Rückendeckung im Perrier-Verfahren
DroneShield-Aktie fällt weiter: CEO-Rücktritt und Millionenverkäufe belasten den Kurs
Zwahlen & Mayr-Aktie bricht ein: Sitindustrie hält 97,9 Prozent der Aktien
SPS-Aktie dennoch tiefer: SPS Solutions IFC-Fonds macht 2024/25 mehr Gewinn
Suche...

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

LUS-DAX-Performance im Blick 19.11.2025 12:26:20

Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag

Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag

Der LUS-DAX gewinnt heute an Wert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
494.60 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0.24 Prozent auf 23’239.50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23’245.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’072.00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 23’985.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24’349.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19’060.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16.41 Prozent aufwärts. Bei 24’773.50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18’821.00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 2.86 Prozent auf 35.65 EUR), Siemens Energy (+ 2.66 Prozent auf 109.80 EUR), QIAGEN (+ 1.93 Prozent auf 38.49 EUR), Zalando (+ 1.75 Prozent auf 22.69 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.05 Prozent auf 211.50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-1.10 Prozent auf 152.20 EUR), Merck (-0.94 Prozent auf 110.60 EUR), Bayer (-0.88 Prozent auf 27.13 EUR), Porsche Automobil (-0.83 Prozent auf 35.92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.64 Prozent auf 531.00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’335’415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235.688 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com