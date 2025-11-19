Börse Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0.24 Prozent auf 23’239.50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23’245.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’072.00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 23’985.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24’349.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19’060.00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16.41 Prozent aufwärts. Bei 24’773.50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 18’821.00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 2.86 Prozent auf 35.65 EUR), Siemens Energy (+ 2.66 Prozent auf 109.80 EUR), QIAGEN (+ 1.93 Prozent auf 38.49 EUR), Zalando (+ 1.75 Prozent auf 22.69 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.05 Prozent auf 211.50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-1.10 Prozent auf 152.20 EUR), Merck (-0.94 Prozent auf 110.60 EUR), Bayer (-0.88 Prozent auf 27.13 EUR), Porsche Automobil (-0.83 Prozent auf 35.92 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.64 Prozent auf 531.00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’335’415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235.688 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch