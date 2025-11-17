Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’598 -0.3%  SPI 17’319 -0.4%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’591 -1.2%  Euro 0.9229 0.0%  EStoxx50 5’641 -0.9%  Gold 4’045 -0.9%  Bitcoin 73’269 -2.3%  Dollar 0.7965 0.3%  Öl 64.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Berkshire-Einstieg schiebt Alphabet-Aktie auf neues Rekordhoch
Xpeng reduziert Verluste deutlich - Umsatz verfehlt Erwartungen knapp - Aktie sackt ab
Trotz NHS-Offensive: Palantir-Aktie korrigiert - Analysten uneins
Plug Power mit grösstem UK-Auftrag der Firmengeschichte - warum die Aktie trotzdem fällt
Boeing-Aktie sinkt trotzdem: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
Suche...
eToro entdecken

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dubai Air Show: 17.11.2025 21:35:36

Boeing-Aktie sinkt trotzdem: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

Boeing-Aktie sinkt trotzdem: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf

Der angeschlagene Flugzeugbauer Boeing hat in Dubai ein Vertrauensvotum für seinen stark verspäteten Grossraumjet 777X bekommen.

Boeing
155.96 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen
Auf der Luftfahrtmesse in dem arabischen Emirat stockte die Fluggesellschaft Emirates ihre bisherige Bestellung für den Typ um 65 auf 270 Passagierjets auf. Damit gelang dem US-Konzern Boeing der erste grosse Deal auf der Air Show - noch vor seinem Rivalen Airbus . Der weltgrösste Flugzeugbauer aus Europa hofft derweil, dass Emirates auch einen Grossauftrag für das grösste Airbus-Modell A350-1000 erteilt.

Der neue Emirates-Auftrag über 65 Boeing-Jets hat laut der Fluggesellschaft einen Gesamtwert von rund 38 Milliarden US-Dollar (32,7 Mrd Euro). Allerdings sind bei Grossbestellungen von Flugzeugen immense Rabatte üblich, sodass der tatsächliche Kaufpreis weitaus niedriger liegen dürfte.

So hat Boeing bei der 777X seit Jahren mit Problemen zu kämpfen. Ursprünglich sollte die modernisierte Version des langjährigen Verkaufsschlagers 777 schon im Jahr 2020 erstmals ausgeliefert werden. Nach mehreren Verschiebungen sollte es zuletzt bis 2026 dauern, doch Ende Oktober verschob Boeing den Termin um ein weiteres Jahr auf 2027. Als Grund nannte das Management weitere Verzögerungen bei der Zulassung des Modells.

Erstkundin ist die deutsche Lufthansa . Deren Chef Carsten Spohr plant die 777X vorläufig schon gar nicht mehr ein, um von weiteren Verzögerungen nicht kalt erwischt zu werden. Emirates erwartet ihr erstes Exemplar nun im zweiten Quartal 2027.

Angetrieben werden alle 777X-Maschinen von Turbinen des US-Konzerns GE Aerospace - anders als der Airbus A350, bei dem Triebwerke des britischen Herstellers Rolls-Royce zum Einsatz kommen.

Auf der Dubai Air Show vor zwei Jahren hatte Emirates-Chef Tim Clark die Triebwerksvariante für die Langversion A350-1000 als zu wartungsintensiv kritisiert. Er bestellte deshalb wider Erwarten nur eine kleinere Zahl von Maschinen in der Standardversion A350-900.

Diesmal kann Airbus unterdessen auf einen Grossauftrag des arabischen Billigfliegers Flydubai hoffen. Die staatliche Airline hatte bisher nur Flugzeuge von Boeing gekauft. Jetzt könnte sie sich für 150 Mittelstreckenjets aus der Airbus' A320neo-Familie entscheiden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Boeing könne derweil auf weitere 50 Festbestellungen hoffen. Die beteiligten Unternehmen wollten die Informationen nicht kommentieren.

Im NYSE-Handel zeigt sich die Boeing-Aktie zeitweise 1,69 Prozent schwächer bei 191,23 US-Dollar.

/stw/err/men

DUBAI (awp international)

Weitere Links:

Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dreht ins Plus

Bildquelle: Maxene Huiyu / Shutterstock.com