SMI 12'858 -0.3%  SPI 17'677 -0.2%  Dow 47'883 0.9%  DAX 23'694 -0.1%  Euro 0.9332 0.0%  EStoxx50 5'695 0.2%  Gold 4'203 -0.1%  Bitcoin 74'771 1.9%  Dollar 0.7997 -0.4%  Öl 62.7 0.5% 
03.12.2025 22:34:11

NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones schlussendlich steigen

NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones schlussendlich steigen

So performte der Dow Jones letztendlich.

Am Mittwoch erhöhte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.86 Prozent auf 47’882.90 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.185 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.121 Prozent auf 47’416.91 Punkte an der Kurstafel, nach 47’474.46 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’969.64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 47’371.62 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.635 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der Dow Jones bei 47’336.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, notierte der Dow Jones bei 45’271.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 44’705.53 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12.95 Prozent aufwärts. 48’431.57 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 4.67 Prozent auf 339.71 USD), Goldman Sachs (+ 2.62 Prozent auf 836.57 USD), McDonalds (+ 2.32 Prozent auf 307.71 USD), Amgen (+ 2.09 Prozent auf 345.42 USD) und American Express (+ 2.06 Prozent auf 368.13 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Microsoft (-2.50 Prozent auf 477.73 USD), Travelers (-1.47 Prozent auf 284.27 USD), Boeing (-1.38 Prozent auf 202.54 USD), NVIDIA (-1.03 Prozent auf 179.59 USD) und Amazon (-0.87 Prozent auf 232.38 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 39’761’517 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.755 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 8.66 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

