Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Montagabend schwächer

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 191,52 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 46'669 Punkten realisiert. Die Boeing-Aktie sank bis auf 191,30 USD. Mit einem Wert von 194,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 287'652 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 32,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 29.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -7,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent auf 23.27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,345 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

