United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Nach Unfall
|
10.11.2025 15:33:00
UPS-Aktie im Minus: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
Nach dem Absturz einer MD-11 Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS hat die US-Luftsicherheitsbehörde ein Flugverbot für dieses Modell ausgesprochen.
Die Flugverbote betreffen etwa 9 Prozent der UPS-Flotte und etwa 4 Prozent der Flugzeuge von FedEx sowie Maschinen, die von Western Global Airlines betrieben werden.
Am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) war das Frachtflugzeug von UPS nach dem Start in einem Aussenbezirk der Grossstadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky über einem Industriegebiet abgestürzt. Bürgermeister Craig Greenberg hatte zuletzt auf der Plattform X geschrieben, die Zahl der Todesopfer sei inzwischen auf 13 gestiegen.
Boeing hatte nach der Übernahme von McDonnell Douglas 1997 das MD-11-Programm weitergeführt.
Im NYSE-Handel zeigt sich die UPS-Aktie zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 95,46 US-Dollar.
/mis/sl/DP/mis
ATLANTA (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|
07.11.25
|United Parcel Service Aktie News: Anleger schicken United Parcel Service am Abend ins Plus (finanzen.ch)
|
07.11.25
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
06.11.25
|S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA (AWP)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur United Parcel Service-Aktie (finanzen.net)
|
30.10.25
|S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 in Grün (finanzen.ch)