SMI 12’604 -0.2%  SPI 17’341 -0.3%  Dow 47’106 -0.1%  DAX 23’694 -0.8%  Euro 0.9217 -0.1%  EStoxx50 5’656 -0.7%  Gold 4’075 -0.1%  Bitcoin 75’447 0.6%  Dollar 0.7955 0.2%  Öl 64.4 0.2% 
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung
HT5-Aktie stabil: Aufhebung der Nachlassstundung rechtskräftig - Partner für Börsengang gesucht
Siemens Healthineers-Aktie rutscht ab: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik
S&P 500-Wert Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Philip Morris-Investment von vor 3 Jahren verdient
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Strategische Partnerschaft 17.11.2025 14:09:40

UBS-Aktie höher: Präsident Kelleher spricht wohl mit US-Finanzminister über Umzug in USA - Partnerschaft mit Ant Group

Laut einem Medienbericht hat die UBS mit der US-Regierung auf oberster Ebene über eine Verlegung des Hauptsitzes in die USA gesprochen.

Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher habe in der Angelegenheit US-Finanzminister Scott Bessent getroffen, schreibt die "Financial Times" am Montag auf ihrer Website.

Kelleher und Bessent hätten in den letzten Monaten Gespräche über die möglichen Auswirkungen eines Umzugs nach Amerika geführt, so der Bericht weiter. Die Zeitung beruft sich dabei auf Insider. Laut dem Bericht seien die Gespräche Teil von Kellehers Bemühungen, Druck auf die Schweizer Regierung in Sachen Kapitalanforderungen auszuüben.

Schon im September hatte die "New York Post" von Treffen zwischen hohen UBS-Führungskräften und Vertretern der US-Regierung gesprochen. Auch damals ging es laut den Angaben um eine mögliche Sitzverlegung.

Die UBS hat solche Gerüchte zuletzt stets so kommentiert, dass sie "weiterhin als erfolgreiche globale Bank mit Sitz in der Schweiz" tätig sein wolle. Diese Aussage wurde nun auch auf Anfrage der FT wiederholt.

UBS und Ant International gehen strategische Partnerschaft ein

Die Grossbank und der Anbieter von digitalen Zahlungs-, Digitalisierungs- und Finanztechnologielösungen wollen künftig Innovationen im Bereich blockchainbasierter tokenisierter Einlagen erforschen und damit die globale Zahlungsabwicklung und das Liquiditätsmanagement von Ant International unterstützen.

Wie aus einem Communiqué vom Montag hervorgeht, haben die beiden Parteien hierzu eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet.

Im Rahmen der Zusammenabeit wird Ant International demnach UBS Digital Cash nutzen, eine Blockchain-basierte Zahlungsplattform, die 2024 eingeführt wurde. UBS Digital Cash werde die globalen Treasury-Aktivitäten von Ant International mit Blockchain-basierten Zahlungen unterstützen, die mehr Effizienz, Transparenz und Sicherheit ermöglichen. Gleichzeitig werde die UBS dieses Know-how nutzen, um die grenzüberschreitenden Zahlungslösungen für ihre Kunden zu verbessern.

Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen den Angaben zufolge auch gemeinsame Innovationen im Bereich der tokenisierten Einlagen entwickeln.

Die UBS-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 1,54 Prozent auf 30,93 Franken.

Zürich (awp)

Siemens-Aktie schwächelt - Analysten uneins über weiteres Potenzial

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

Inside Trading & Investment

11:19 UBS Logo UBS KeyInvest: Lichtet sich der Nebel?
09:30 Zoll-Deal nicht nur positiv
08:58 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
14.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia, Oracle
14.11.25 ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
13.11.25 Julius Bär: 11.60% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.25 Holcim - Milliardenübernahme nicht genug, weitere Zukäufe geplant
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’093.79 19.44 SFGBRU
Short 13’377.97 13.44 QIUBSU
Short 13’856.91 8.90 SJVBHU
SMI-Kurs: 12’603.93 17.11.2025 15:49:21
Long 12’060.03 19.90 SW5B0U
Long 11’786.36 13.96 SIXBJU
Long 11’278.08 8.96 SJ9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
NVIDIA-Aktie verkauft: Peter Thiel warnt Anleger vor kommender KI-Blase
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT zeigen gemischte Reaktionen
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Siemens Healthineers-Aktie rutscht ab: Keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik
Vor wichtigen US-Daten: SMI in Rot -- DAX schwächelt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schliesslich im Minus
Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz

finanzen.net News

Datum Titel
16:04 Neuer RMV-Fahrplan: Angebot in Rhein-Main-Gebiet wird ausgedünnt
16:04 AKTIE IM FOKUS 2: Gewinnmitnahmen bei Deutscher Bank - Mittelfristziele im Blick
16:03 Aktien New York: Stillstand - Buffetts Einstieg treibt Alphabet auf Rekordhoch
15:57 ROUNDUP: Siemens Healthineers lässt Zukunft für Labordiagnostik offen
15:41 Bezahldienst Wero für Online-Einkäufe gestartet
15:35 ROUNDUP 2: Schwarz-Gruppe investiert elf Milliarden in Rechenzentrum
15:29 ROUNDUP 2/Klingbeil zu seltenen Erden: China hört unsere Sorgen
15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.11.2025 - 15.15 Uhr
15:16 Klingbeil will an Zeitplan für Rentenpaket festhalten
15:14 Ölpreise drehen leicht in die Gewinnzone