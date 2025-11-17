UBS-Aktie höher: Präsident Kelleher spricht wohl mit US-Finanzminister über Umzug in USA - Partnerschaft mit Ant Group

Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher habe in der Angelegenheit US-Finanzminister Scott Bessent getroffen, schreibt die "Financial Times" am Montag auf ihrer Website.

Kelleher und Bessent hätten in den letzten Monaten Gespräche über die möglichen Auswirkungen eines Umzugs nach Amerika geführt, so der Bericht weiter. Die Zeitung beruft sich dabei auf Insider. Laut dem Bericht seien die Gespräche Teil von Kellehers Bemühungen, Druck auf die Schweizer Regierung in Sachen Kapitalanforderungen auszuüben.

Schon im September hatte die "New York Post" von Treffen zwischen hohen UBS-Führungskräften und Vertretern der US-Regierung gesprochen. Auch damals ging es laut den Angaben um eine mögliche Sitzverlegung.

Die UBS hat solche Gerüchte zuletzt stets so kommentiert, dass sie "weiterhin als erfolgreiche globale Bank mit Sitz in der Schweiz" tätig sein wolle. Diese Aussage wurde nun auch auf Anfrage der FT wiederholt.

UBS und Ant International gehen strategische Partnerschaft ein

Die Grossbank und der Anbieter von digitalen Zahlungs-, Digitalisierungs- und Finanztechnologielösungen wollen künftig Innovationen im Bereich blockchainbasierter tokenisierter Einlagen erforschen und damit die globale Zahlungsabwicklung und das Liquiditätsmanagement von Ant International unterstützen.

Wie aus einem Communiqué vom Montag hervorgeht, haben die beiden Parteien hierzu eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet.

Im Rahmen der Zusammenabeit wird Ant International demnach UBS Digital Cash nutzen, eine Blockchain-basierte Zahlungsplattform, die 2024 eingeführt wurde. UBS Digital Cash werde die globalen Treasury-Aktivitäten von Ant International mit Blockchain-basierten Zahlungen unterstützen, die mehr Effizienz, Transparenz und Sicherheit ermöglichen. Gleichzeitig werde die UBS dieses Know-how nutzen, um die grenzüberschreitenden Zahlungslösungen für ihre Kunden zu verbessern.

Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen den Angaben zufolge auch gemeinsame Innovationen im Bereich der tokenisierten Einlagen entwickeln.

Die UBS-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 1,54 Prozent auf 30,93 Franken.

Zürich (awp)