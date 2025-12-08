Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.44 Prozent tiefer bei 47’743.93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19.178 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.157 Prozent auf 47’879.60 Punkte an der Kurstafel, nach 47’954.99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47’709.38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47’971.51 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’987.10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 45’514.95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der Dow Jones 44’642.52 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12.62 Prozent aufwärts. Bei 48’431.57 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1.67 Prozent auf 205.27 USD), Cisco (+ 1.65 Prozent auf 79.26 USD), Microsoft (+ 1.56 Prozent auf 490.70 USD), IBM (+ 1.48 Prozent auf 312.51 USD) und Walt Disney (+ 1.15 Prozent auf 106.51 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Procter Gamble (-2.58 Prozent auf 139.75 USD), Nike (-2.40 Prozent auf 64.28 USD), 3M (-2.23 Prozent auf 163.75 USD), American Express (-2.16 Prozent auf 362.34 USD) und Amgen (-2.00 Prozent auf 323.30 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12’473’180 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.801 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

