Bis 2027 gesetzte Ziele: Zurich sieht sich auf Kurs

Dank konsequenter Strategieumsetzung und klarem Fokus, soll das Wachstum in den Bereichen Specialty und Middle Market, sowie im Privatkundengeschäft und bei Farmers beschleunigen werden, teilte Zurich im Vorfeld des Investorentreffens vom Dienstag mit.

Am Investorentag wird die Zurich laut den Angaben in den einzelnen Sessions strategische Initiativen für die genannten vier Bereiche weiter ausführen. Eröffnet wird das Treffen von Konzernchef Mario Greco und Finanzchefin Claudia Cordioli. Die Veranstaltung startet um 10.30 Uhr (MEZ).

In der von 2025 bis 2027 laufenden Strategieperiode will die Zurich profitabel wachsen. Konkret soll der Gewinn je Aktie im Durchschnitt jährlich um mehr als 9 Prozent ansteigen und die Eigenkapitalrendite zum Betriebsergebnis (BOP) mindestens 23 Prozent betragen. In der ersten Jahreshälfte 2025 lag die Rendite mit 26,3 Prozent bereits über der Zielvorgabe.

Seit Jahren ist die Zurich auch Garant für üppige Dividendenzahlungen - und daran soll sich laut den Plänen auch in Zukunft nichts ändern. Der Konzern will Jahr für Jahr rund 75 Prozent des erzielten Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Zur Finanzierung dazu sollen über drei Jahre verteilt Barmittel von mehr als 19 Milliarden Dollar erwirtschaftet werden.

mk/hr

Zürich (awp)