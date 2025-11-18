Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

100 Maschinen 18.11.2025 10:16:00

Airbus zieht Grossauftrag aus Emiraten an Land - Aktie tiefer

Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat am zweiten Tag der Dubai Air Show eine neue Kundin aus dem Emirat am Golf gewonnen.

Der Billigflieger Flydubai unterschrieb einen Vorvertrag für 150 Jets vom Typ A321neo. Für Airbus ist das ein grosser Erfolg, auch weil Flydubai bisher nur Maschinen des US-Flugzeugbauers Boeing gekauft hatte. Ausserdem orderte die arabische Fluggesellschaft Etihad insgesamt 13 Airbus-Grossraum-Passagierjets der Typen A330neo und A350-1000 und drei Frachter vom Typ A350F.

Für Airbus sind dies die ersten Bestellungen von der Messe in Dubai. Ein erhoffter Grossauftrag von der arabischen Fluglinie Emirates für das grösste Airbus-Modell A350-1000 scheint aber nicht in Sicht. Emirates-Chef Tim Clark sagte, er sei an dem Flugzeug nicht interessiert, weil die Triebwerke seine Anforderungen nicht erfüllten. Am Montag hatte Emirates zusätzliche 65 Grossraumjets vom Typ Boeing 777X geordert, obwohl das Modell inzwischen sieben Jahre Verspätung hat.

Der Airbus A321neo ist die Langversion des Mittelstreckenjets A320neo, der sparsameren Neuauflage des seit den 1980er Jahren gebauten Airbus A320. Die Langversion A321neo bietet mehr Sitzplätze als die Standardversion und ist inzwischen das am stärksten gefragte Modell. Zudem hat Airbus mit der A321XLR inzwischen eine Langstreckenvariante des Jets im Angebot.

Im XETRA-Handel bewegt sich die Airbus-Aktie zeitweise bei 205,55 Euro und damit 0,75 Prozent tiefer.

/stw/mis

DUBAI (awp international)

Bildquelle: Airbus Group